Трамп объявил себя 47‑м президентом США

Дональд Трамп заявил о победе на президентских выборах, назвал себя 47-м президентом США и пообещал «золотой век Америки».

«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — заявил Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго.

По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков. Для победы нужны голоса 270 выборщиков.

Трамп также в первом выступлении перед сторонниками пообещал «не развязывать войны, а положить им конец».

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс назвал победу Трампа «самым потрясающим реваншем в истории американской политики». Вэнс пообещал, что новая американская администрация добьется «столь же потрясающего успеха в экономике».

Трамп также сообщил об установлении Республиканской партией контроля над Конгрессом. На проходящих одновременно выборах республиканцы сумели отстоять большинство в Палате представителей и завоевать большинство в Сенате.