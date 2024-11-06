НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Выборы президента США обошлись в колоссальную сумму

Источник:
ТАСС
271 1

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потратили рекордные 3,5 миллиарда долларов на свои предвыборные кампании. Эти выборы стали самыми дорогими в истории.

Харрис удалось привлечь более 2,3 миллиарда долларов на проведение своей избирательной кампании, из которых были потрачены 1,9 миллиарда, подсчитали эксперты Financial Times.

Трамп привлек 1,8 миллиарда долларов и потратил 1,6 миллиарда. Больше половины этих средств ушло на проведение рекламной кампании в СМИ, интернете и на улицах американских городов — преимущественно в штатах, имеющих ключевое значение для исхода голосования, приводит ТАСС подсчеты FT.

Издание обращает внимание, что в ходе кампании Трампа около 14% всех средств — свыше 100 миллионов долларов — ушло на покрытие судебных издержек экс-президента, в отношении которого в США проводят несколько судебных разбирательств.

Кампании кандидатов финансируются за счет личных и партийных средств, индивидуальных пожертвований и средств, привлеченных через разнообразные фонды поддержки.

Еще по теме
Трамп лидирует по первым итогам выборов президента США
Песков назвал вбросом информацию о российских диверсантах в ЕС
Трамп допустил свой проигрыш на выборах в США
Госдеп заявил о переброске в Курскую область 10 тыс. бойцов КНДР
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Агафья Лыкова попросила помощи с заготовкой сена для коз
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп лидирует по первым итогам выборов президента США
Выборы президента США обошлись в колоссальную сумму
Путин рассказал об отношении к мату
Стоимость биткоина на фоне выборов в США поставила рекорд
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
40
Китайцы высмеяли российский истребитель Су-57
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
29
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
26
Раскрыт размер группировки ВСУ для захвата Курской АЭС
24
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди