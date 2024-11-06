Выборы президента США обошлись в колоссальную сумму

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потратили рекордные 3,5 миллиарда долларов на свои предвыборные кампании. Эти выборы стали самыми дорогими в истории.

Харрис удалось привлечь более 2,3 миллиарда долларов на проведение своей избирательной кампании, из которых были потрачены 1,9 миллиарда, подсчитали эксперты Financial Times.

Трамп привлек 1,8 миллиарда долларов и потратил 1,6 миллиарда. Больше половины этих средств ушло на проведение рекламной кампании в СМИ, интернете и на улицах американских городов — преимущественно в штатах, имеющих ключевое значение для исхода голосования, приводит ТАСС подсчеты FT.

Издание обращает внимание, что в ходе кампании Трампа около 14% всех средств — свыше 100 миллионов долларов — ушло на покрытие судебных издержек экс-президента, в отношении которого в США проводят несколько судебных разбирательств.

Кампании кандидатов финансируются за счет личных и партийных средств, индивидуальных пожертвований и средств, привлеченных через разнообразные фонды поддержки.