НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стоимость биткоина на фоне выборов в США поставила рекорд

Источник:
ТАСС
281 0

Стоимость биткоина на фоне президентских выборов в США поднималась на 10,1% — до 75 тысяч долларов, обновляя предыдущий исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06.38 мск, биткоин замедлил рост и находился на уровне 74,267 тысячи долларов (+9,16%), приводит ТАСС данные Binance

В последний раз стоимость биткоина устанавливала исторический максимум 14 марта 2024 года, поднявшись до 73,777 тысячи долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать).

Еще по теме
Россия и Белоруссия отменят роуминг
Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд
Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты в театр
Рассчитаны размеры пособия по беременности в 2025 году
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Агафья Лыкова попросила помощи с заготовкой сена для коз
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп лидирует по первым итогам выборов президента США
Выборы президента США обошлись в колоссальную сумму
Путин рассказал об отношении к мату
Стоимость биткоина на фоне выборов в США поставила рекорд
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы еще о российских ноутбуках чего рассказал, как зовут то их?

pepelmetal

Из разряда рогульского бреда: "Раз не было Российского фронта - Россия не воевала"

Uynachalnica

Москвич же есть, может и тут какая-то проскочила...

snoo

Да что там город-призрак, скоро целая страна-призрак появится.