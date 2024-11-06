Стоимость биткоина на фоне выборов в США поставила рекорд

Стоимость биткоина на фоне президентских выборов в США поднималась на 10,1% — до 75 тысяч долларов, обновляя предыдущий исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06.38 мск, биткоин замедлил рост и находился на уровне 74,267 тысячи долларов (+9,16%), приводит ТАСС данные Binance

В последний раз стоимость биткоина устанавливала исторический максимум 14 марта 2024 года, поднявшись до 73,777 тысячи долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать).