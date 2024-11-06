Порядок взыскания алиментов изменился в России

Истцы получили право добиваться получения выплат за весь срок задолженности, соответствующий закон вступил в силу 6 ноября.

Ранее недобросовестные плательщики, используя пробелы в законодательстве, могли добиться взыскания долга лишь за последние три года.

Суд мог отменить судебный приказ, на основании которого бывший супруг или супруга платят алименты на детей. В этом случае вторая сторона была вправе обратиться с иском в суд и подать на алименты заново. Но за прошедшие годы выплаты назначались с ограничением.

Теперь эта лазейка убрана. Теперь, согласно закону, в случае отмены судебного приказа и удовлетворения требований взыскателя, алименты могут быть взысканы за весь период, указанный в этом приказе.