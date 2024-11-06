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Путин рассказал об отношении к мату

Источник:
Sibnet.ru
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Мат остается частью русского языка, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

В ходе заседания заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева затронула вопрос борьбы с нецензурной лексикой, назвав ее «мерзостью» и «анти-молитвой».

«Мат — к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться», — ответил Путин. Бороться с ним, по его мнению, нужно, «повышая общую культуру».

Путин согласился со словами Гусевой, назвавшей матерные выражения «антимолитвой». «Я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, пусть первым бросит камень», — сказал президент.

Российский лидер также отметил, что представители так называемых элит подчас используют мат, чтобы тем самым показать якобы существующую близость к простому народу.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы еще о российских ноутбуках чего рассказал, как зовут то их?

pepelmetal

Из разряда рогульского бреда: "Раз не было Российского фронта - Россия не воевала"

Uynachalnica

Москвич же есть, может и тут какая-то проскочила...

snoo

Да что там город-призрак, скоро целая страна-призрак появится.