Путин рассказал об отношении к мату

Мат остается частью русского языка, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

В ходе заседания заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева затронула вопрос борьбы с нецензурной лексикой, назвав ее «мерзостью» и «анти-молитвой».

«Мат — к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться», — ответил Путин. Бороться с ним, по его мнению, нужно, «повышая общую культуру».

Путин согласился со словами Гусевой, назвавшей матерные выражения «антимолитвой». «Я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, пусть первым бросит камень», — сказал президент.

Российский лидер также отметил, что представители так называемых элит подчас используют мат, чтобы тем самым показать якобы существующую близость к простому народу.