Обновление Windows 11 вызвало проблемы с принтерами

Новейшая версия Windows 11 24H2, установленная на устройствах ARM, отказывается «видеть» принтеры.

Сообщения о возникших после обновления операционной системы проблемах поступают от владельцев принтеров брендов HP, Canon, Brother и других, пишет издание Neowin. Таким образом, ошибка носит массовый характер.

Компания Microsoft подтвердила, что устройства на базе ARM могут испытывать проблемы с установкой принтеров с помощью встроенного программного обеспечения или программного обеспечения с сайта-производителя.

Вместо этого разработчики рекомендуют вручную добавлять принтеры через раздел «Настройки», где сначала нужно выбрать «Bluetooth и устройства» и затем «Принтеры и сканеры».