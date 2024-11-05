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Обновление Windows 11 вызвало проблемы с принтерами

Источник:
Sibnet.ru
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Новейшая версия Windows 11 24H2, установленная на устройствах ARM, отказывается «видеть» принтеры.

Сообщения о возникших после обновления операционной системы проблемах поступают от владельцев принтеров брендов HP, Canon, Brother и других, пишет издание Neowin. Таким образом, ошибка носит массовый характер.

Компания Microsoft подтвердила, что устройства на базе ARM могут испытывать проблемы с установкой принтеров с помощью встроенного программного обеспечения или программного обеспечения с сайта-производителя.

Вместо этого разработчики рекомендуют вручную добавлять принтеры через раздел «Настройки», где сначала нужно выбрать «Bluetooth и устройства» и затем «Принтеры и сканеры».

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pepelmetal

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Uynachalnica

Кто бы еще о российских ноутбуках чего рассказал, как зовут то их?

userkc

молдаване проголосовали против интеграции с западом. и против Санды, результаты накручены

snoo

Да что там город-призрак, скоро целая страна-призрак появится.