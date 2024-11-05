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Запущен первый в мире деревянный спутник

Источник:
Phys.org
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Деревянный спутник LignoSat
Деревянный спутник LignoSat
Фото: © Kyoto University

Японские ученые запустили на орбиту первый в мире деревянный спутник. Экспериментальный аппарат LignoSat был разработан Киотским университетом совместно с компанией Sumitomo Forestry и отправился в космос на ракете SpaceX.

Главная цель эксперимента — исследовать прочность и долговечность древесных материалов в условиях космоса, где спутник подвергнется экстремальным температурным перепадам. Сигналы со спутника позволят оценить возможные деформации и изменения структуры материала.

LignoSat представляет собой небольшой куб со сторонами всего 10 сантиметров. Исследователи считают, что деревянные спутники являются экологически безопасным решением, которое в перспективе снизит количество мусора на орбите.

Когда обычные спутники возвращаются в атмосферу и сгорают, создаются металлические частицы, которые остаются на орбите и создают помехи для телекоммуникаций. Деревянный спутник должен полностью сгореть при входе в атмосферу, не оставляя вредных следов.

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