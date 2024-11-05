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Микроволновое оружие создали китайские ученые

Источник:
Sibnet.ru
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Новый тип микроволнового оружия разработали китайский ученые. Принцип его работы напоминает «Звезду смерти» из киносаги «Звездные войны».

Система вооружения состоит из нескольких устройств, которые излучают микроволны, способные сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

В ходе испытаний было построено семь микроволновых излучателей, которые соединили с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. В результате выпускаемые волны из излучателей объединяются в один луч и одновременно достигают цели.

Чтобы электромагнитные волны могли одновременно попадать в цель, потребовалось сократить время синхронизации между аппаратами до 170 пикосекунд, это точнее, чем атомные часы, которые применяют в спутниках.

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Оборона #Оружие
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