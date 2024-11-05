Микроволновое оружие создали китайские ученые

Новый тип микроволнового оружия разработали китайский ученые. Принцип его работы напоминает «Звезду смерти» из киносаги «Звездные войны».

Система вооружения состоит из нескольких устройств, которые излучают микроволны, способные сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

В ходе испытаний было построено семь микроволновых излучателей, которые соединили с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. В результате выпускаемые волны из излучателей объединяются в один луч и одновременно достигают цели.

Чтобы электромагнитные волны могли одновременно попадать в цель, потребовалось сократить время синхронизации между аппаратами до 170 пикосекунд, это точнее, чем атомные часы, которые применяют в спутниках.