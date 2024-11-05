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Украинский дрон попал в жилой дом в Белгороде

Источник:
Sibnet.ru
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Дрон ВСУ попал в жилой дом в Белгороде
Дрон ВСУ попал в жилой дом в Белгороде
Фото: © t.me/vvgladkov

Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2», — уточнил глава региона, отметив при этом, что в результате попадания загорелись три квартиры.

Дом, в который попал дрон ВСУ, находится в микрорайоне «Новая жизнь», построенном для семей молодых врачей и учителей. Отмечается, что рядом с домом находятся школа и детсад, никаких военных объектов поблизости нет.

По предварительным данным, повреждены три этажа и около десяти квартир. Взрывной волной выбило окна, разрушился фасад. Спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, ведется тушение пожара.

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