Украинский дрон попал в жилой дом в Белгороде

Дрон ВСУ попал в жилой дом в Белгороде

Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2», — уточнил глава региона, отметив при этом, что в результате попадания загорелись три квартиры.

Дом, в который попал дрон ВСУ, находится в микрорайоне «Новая жизнь», построенном для семей молодых врачей и учителей. Отмечается, что рядом с домом находятся школа и детсад, никаких военных объектов поблизости нет.

По предварительным данным, повреждены три этажа и около десяти квартир. Взрывной волной выбило окна, разрушился фасад. Спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, ведется тушение пожара.