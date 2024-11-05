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Россия и Белоруссия отменят роуминг

Источник:
Sibnet.ru
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Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и отмену роуминга, сообщает пресс-служба российского правительства.

Выступая на Совете министров Союзного государства, российский премьер Михаил Мишустин ранее заявил, что комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года.

Речь идет о снижении так называемых межоператорских тарифов. После этого при путешествиях из Белоруссии в Россию и в обратном направлении можно будет пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети.

Планируется, что в объеме такого тарифа будет не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц.

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pepelmetal

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userkc

молдаване проголосовали против интеграции с западом. и против Санды, результаты накручены

snoo

Да что там город-призрак, скоро целая страна-призрак появится.

mosquito__2010

т.е. в начале 25 года при отсутствии победы в сво от тебя опять придётся ожидать фонтан нагара, истерик...