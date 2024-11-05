Россия и Белоруссия отменят роуминг

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и отмену роуминга, сообщает пресс-служба российского правительства.

Выступая на Совете министров Союзного государства, российский премьер Михаил Мишустин ранее заявил, что комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года.

Речь идет о снижении так называемых межоператорских тарифов. После этого при путешествиях из Белоруссии в Россию и в обратном направлении можно будет пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети.

Планируется, что в объеме такого тарифа будет не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц.