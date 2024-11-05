Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд

Сложность майнинга биткоина установила новый исторический рекорд. Показатель в результате очередного перерасчета 5 ноября вырос на 6,24% и впервые в истории достиг 101,65 Т, следует из данных CloverPool.

Таким образом, теперь майнерам нужно провести 101,65 триллиона попыток, чтобы найти правильное решение математической задачи для добычи одного блока в сети биткоина и эмиссии новых 3,125 BTC.

Вычислительный процесс майнинга автоматически усложняется или упрощается примерно каждые две недели. Сложность увеличивается, когда растут объемы мощностей, задействованных в добыче криптовалюты.

Глобальный хешрейт подтверждает увеличение количества задействованного в майнинге биткоина оборудования. Средний суточный хешрейт по данным на 5 ноября составляет 733 экзахеш в секунду.