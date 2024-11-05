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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыт размер группировки ВСУ для захвата Курской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Захватить Курскую АЭС должна была группировка ВСУ численностью 20 тысяч военных, следует из материалов брифинга Минобороны России.

Также планировалось использовать 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять реактивных систем залпового огня. Захват Курской атомной электростанции был «одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области».

Согласно полученным Минобороны данным, украинские военные рассчитывали, что в случае аварии на АЭС радиоактивному заражению подвергнется только Россия, так как зона расположения станции находится под действием южных ветров.

Российское Минобороны 17 августа сообщало, что Украина разрабатывает план удара по Курской АЭС. Ведомство заявило, что такие действия будут расценены как нарушение конвенции ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма».

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Оборона #Конфликты #Армия
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