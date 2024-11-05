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Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Источник:
Sibnet.ru
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Глава республики Коми Владимир Уйба покидает пост, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне», — сказал он в опубликованном видеообращении к гражданам.

Уйба приступил к выполнению обязанностей главы Коми в апреле 2020 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах главы республики. Ранее Уйба занимал пост замминистра здравоохранения РФ, до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

Накануне об отставке объявили губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Тамбовской области Максим Егоров.

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Политика #Россия
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