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Китайцы высмеяли российский истребитель Су-57

Источник:
Sibnet.ru
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Самый современный истребитель ВКС России Су-57 прибыл в Китай для участия в 15-й Авиационной и аэрокосмической выставке, которая пройдет 12 ноября в провинции Гуандун. При этом самолет высмеяли в китайских соцсетях.

Вместо того, чтобы стать звездой крупнейшей выставки в КНР, российский истребитель еще до начала демонстрационных полетов подвергся критике и насмешкам в китайских социальных сетях, пишет Forbes.

Видео и фотографии Су-57 широко распространились в TikTok, в комментариях пользователи сравнивают российский самолет с китайским J-20 Mighty Dragon, называя Су-57 «отсталым» для истребителя пятого поколения.

В частности, китайцы обратили внимание на многочисленные отверстия крепежных заклепок и плохо соединенные между собой секции обшивки. По мнению пользователей, использование заклепок и алюминия вместо композитных материалов говорит об «отсталости» Су-57.

Отметим, что Россия отправила в Китай прототип Су-57, а не серийную модель, поэтому замеченные китайцами проблемы самолета могут быть связаны с ручной сборкой предсерийного экземпляра.

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