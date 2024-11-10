Можно ли поумнеть от тренировок в спортзале

Стимулировать когнитивные способности могут даже непродолжительные заниятия спортом, доказали ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Исследователи проанализировали 113 научных работ и данные четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет. Анализ показал, что даже короткие тренировки (продолжительностью менее 30 минут) способны заметно улучшить когнитивные показатели.

При этом энергичные занятия эффективнее всего стимулировали память и внимание, говорится в отчете ученых, опубликованном в журнале в National Library of Medicine.

Исследование также показало, что регулярные занятия спортом снижают риск более чем 260 заболеваний, включая инсульт.