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Можно ли поумнеть от тренировок в спортзале

Источник:
Sibnet.ru
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Стимулировать когнитивные способности могут даже непродолжительные заниятия спортом, доказали ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Исследователи проанализировали 113 научных работ и данные четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет. Анализ показал, что даже короткие тренировки (продолжительностью менее 30 минут) способны заметно улучшить когнитивные показатели.

При этом энергичные занятия эффективнее всего стимулировали память и внимание, говорится в отчете ученых, опубликованном в журнале в National Library of Medicine.

Исследование также показало, что регулярные занятия спортом снижают риск более чем 260 заболеваний, включая инсульт.

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Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏