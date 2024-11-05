НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Умерла самая старая лошадь в России

Источник:
Sibnet.ru
426 1
Самая старая лошадь в России Чайка
Фото: © КСК «Золотой мустанг»

Лошадь Чайка, которая считалась самой старой в России, умерла в возрасте 50 лет на Сахалине, сообщила пресс-служба конноспортивного клуба «Золотой мустанг».

«Ее яркое ржание всегда заполняло пространство радостью, а глаза, полные мудрости и доброты, вдохновляли множество сердец. Мы отпраздновали юбилей Чайки — 50 лет — и в этот день смеялись, вспоминая ее шалости и умение делиться счастьем», — написали в телеграм-канале клуба.

Чайка появилась в «Золотом мустанге», когда ей было 33 года, ее выкупили с бойни.

Домашняя лошадь живет в среднем 25-30 лет. Максимально достоверно известный рекорд долгожительства среди лошадей — 62 года. Столько прожил конь по кличке Олд Билли. Он родился в 1760 году, а скончался в 1822 году.

Еще по теме
Почему зебры полосатые
Непонятное существо попало на камеру в Тунгусском заповеднике
Котенок дальневосточного леопарда обрел имя. ФОТО
Новый малыш появился у красноярских зебр. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Агафья Лыкова попросила помощи с заготовкой сена для коз
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
Обсуждение (1)
Картина дня
Украинский дрон попал в жилой дом в Белгороде
Раскрыт размер группировки ВСУ для захвата Курской АЭС
Россия и Белоруссия отменят роуминг
Микроволновое оружие создали китайские ученые
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
46
Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике
38
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
29
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
24
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди