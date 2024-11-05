Умерла самая старая лошадь в России

Лошадь Чайка, которая считалась самой старой в России, умерла в возрасте 50 лет на Сахалине, сообщила пресс-служба конноспортивного клуба «Золотой мустанг».

«Ее яркое ржание всегда заполняло пространство радостью, а глаза, полные мудрости и доброты, вдохновляли множество сердец. Мы отпраздновали юбилей Чайки — 50 лет — и в этот день смеялись, вспоминая ее шалости и умение делиться счастьем», — написали в телеграм-канале клуба.

Чайка появилась в «Золотом мустанге», когда ей было 33 года, ее выкупили с бойни.

Домашняя лошадь живет в среднем 25-30 лет. Максимально достоверно известный рекорд долгожительства среди лошадей — 62 года. Столько прожил конь по кличке Олд Билли. Он родился в 1760 году, а скончался в 1822 году.