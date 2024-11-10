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Психолог рассказала об опасном сексуальном поведении

Источник:
«Газета.ру»
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Сексуальное желание может приобретать навязчивый и опасный характер, рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева.

«Есть такое понятие, как компульсивное расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий», — отметила Фомичева в интервью «Газете.ру».

По ее словам, это может проявляться по-разному: человек может переедать, убираться или вступать в сексуальные отношения. Это может быть связано с перенесенными травмами, такими как изнасилование или сексуальное растление.

«Как правило, такое поведение связано с небезопасными последствиями. Например, секс с незнакомцами может привести к венерическим заболеваниям, нежеланной беременности или подвергнуть ее жизнь опасности», — пояснила психолог.

Но, несмотря на полное осознание рисков, желание становится настолько сильным, что женщина не может ему сопротивляться. В таких случаях женщина может говорить, что не контролирует себя, заключила Фомичева.

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GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏