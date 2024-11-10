Психолог рассказала об опасном сексуальном поведении

Сексуальное желание может приобретать навязчивый и опасный характер, рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева.

«Есть такое понятие, как компульсивное расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий», — отметила Фомичева в интервью «Газете.ру».

По ее словам, это может проявляться по-разному: человек может переедать, убираться или вступать в сексуальные отношения. Это может быть связано с перенесенными травмами, такими как изнасилование или сексуальное растление.

«Как правило, такое поведение связано с небезопасными последствиями. Например, секс с незнакомцами может привести к венерическим заболеваниям, нежеланной беременности или подвергнуть ее жизнь опасности», — пояснила психолог.

Но, несмотря на полное осознание рисков, желание становится настолько сильным, что женщина не может ему сопротивляться. В таких случаях женщина может говорить, что не контролирует себя, заключила Фомичева.