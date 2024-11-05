Песков назвал вбросом информацию о российских диверсантах в ЕС

Кремль отвергает обвинения в якобы причастности российской военной разведки к пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами в Евросоюз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля отреагировал на опубликованную в The Wall Street Journal статью, в которой утверждается, что пересылка взрывчатых веществ являлась некой тайной операцией России.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов», — приводит ТАСС заявление Пескова.

В конце октября Национальная прокуратура Польши сообщила, что спецслужбы республики задержали четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, которых подозревают в пересылке курьерскими службами взрывчатых веществ.

По версии следствия, группа занималась отправкой посылок со спрятанными в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной или воздушной транспортировке.