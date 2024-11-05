Россия резко увеличила закупки сливочного масла за рубежом

Импорт сливочного масла в Россию в 2024 году вырос на 20% по сравнению с 2023 годом, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс. Чтобы оперативно решить вопрос с маслом в моменте, расширяем его импорт из дружественных стран», — сказала Лут в интервью «Ведомостям».

По ее словам, открыли поставки масла из Индии, Ирана, Турции, которые являются крупными экспортерами этой продукции. «В текущем году импорт масла вырос на 20%. Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию», — отметила министр.

По ее словам, значительное давление на цены оказывает рост себестоимости. «Дорожает логистика, упаковка и другие составляющие», — пояснила Лут.