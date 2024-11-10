Украина не способна защищать себя, даже несмотря на многомиллиардную поддержку со стороны Запада, заявил специалист по вопросам обороны и национальной безопасности, доктор философии Университета штата Орегон Гаррисон Касс.

«Если вы не в состоянии обеспечить себя средствами обороны, не можете должным образом защититься и не способны разрабатывать долгосрочные стратегии — несмотря на многомиллиардную помощь — то остается лишь самым решительным образом добиваться мира», — пишет Касс в статье, опубликованной в The National Interest.

Он критикуют западных политиков, призывающих к увеличению военной помощи Украине, поскольку, по их мнению, она может изменить ситуацию на фронте. Они говорят об этом, «спустя почти три года боевых действий», отмечает Касс. «Больше денег. Больше оружия. Больше бойни», — добавляет он.

«Мысль, что достаточно одной лишь поставки оружия, и Украина тут же ринется в прорыв, отобьет часть территории или улучшит свое положение на фронте в преддверии мирных переговоров, — лишь пустые мечты», — указывает эксперт.

По его словам, «вместо того, чтобы требовать больше оружия, разбазаривать средства и проливать еще больше крови, Киев должен добиваться прекращения конфликта».