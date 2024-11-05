Трамп допустил свой проигрыш на выборах в США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может проиграть на выборах.

«Да, я думаю <…> Но я думаю, что у меня довольно существенное преимущество. Могут произойти плохие вещи <…> но это будет интересно», — приводят «Известия» слова Трампа, сказанные им в интервью телеканалу ABC в ответ на вопрос, думает ли он о поражении.

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По его словам, победитель будет известен уже к часу ночи после дня выборов (девяти утра 6 ноября по мск). На вопрос, когда он обратится к стране по поводу результатов голосования, Трамп заявил: «Я буду там в нужное время».

Выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября 2024 года, на этот пост претендуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель партии республиканцев Дональд Трамп.