Натан перестал оправдываться за интрижки в реалити

Певец Натан после очередного выпуска шоу «Звезды в джунглях» заявил, что устал оправдываться за свое некрасивое поведение по отношению к женщинам.

«Ребят, посмотрите на свой огород. Там, наверное, бурьяном все поросло, а вы такие умные мне что-то советуете. Спасибо, конечно. Для всех адекватных людей скажу: да, это было. Возможно, кто-то посмотрит на это, и для себя сделает выводы — как делать не надо», — сказал Натан после очередной порции хейта в свой адрес.

В шоу «Звезды в джунглях» женатый Натан закрутил роман с блогером Лерчек. Пара не могла сдерживать симпатии и откровенно флиртовала. Но в новом выпуске зрители увидели, как в проект пришла певица Бьянка, и Натан уже успел с ней поцеловаться, разозлив Лерчек.

При всем этом, у Натана есть жена и дети. Хоть пара и призналась, что разъехалась за месяц до съемок артиста в реалити, сам Натан в эфире говорил, что хочет, чтобы его супруга и дети им гордились.