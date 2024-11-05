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«Огниво» повторило успех на второй неделе проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Огниво»

Фильм-сказка «Огниво» снова стал лидером проката, собрав кассу за второй уикенд в более чем 280 миллионов рублей.

По итогам праздничного уикенда, «Огниво» заработало 281,5 миллиона рублей в прокате. Фильм стал лучшим по сборам среди всех картин, в том числе новинок.

На втором месте «Веном: Последний танец» с кассой 107,7 миллиона рублей. Это сборы по странам СНГ без учета России и Белоруссии.

Новинка прошлой недели показали скромные результаты. У фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым 69,5 миллиона рублей в копилке, а у спортивной драмы «Федя: народный футболист» — 55,3 миллиона рублей.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?