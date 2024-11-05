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Депутат Госдумы предложил «подмигивать» нарушителям ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Превышающих скорость водителей следует в моменте оповещать о нарушении и последующем штрафе, например, красным сигналом — такой законопроект в Госдуму вносит депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Движение в потоке динамично, и нарушения ПДД случаются довольно часто. Особенно в отношении скоростного режима. И нужно вовремя информировать водителя о допущенном нарушении, чтобы психологически упредить рецидивы. Самое простое — одновременно с фиксацией нарушения информировать водителя красным сигналом», — написал Нилов в телеграм-канале.

По его словам, это несложно и эффективно, такая практика давно и успешно распространена за рубежом.

В пояснительной записке к законопроекту превышение скоростного режима названо одним из «самых опасных и самых распространенных нарушений». Водитель «узнает об административном штрафе за превышение скорости, зафиксированной специальными техническими средствами, как правило, через 18 дней после съемки».

Авторы законопроекта считают, что информирование о нарушении красным сигналом заставит водителя почувствовать себя нарушителем сразу же и «быть более внимательным при дальнейшем движении».

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Авто #Автоправо #Законы
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