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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла по ВСУ рекордное число ударов беспилотниками

Источник:
Newsweek
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Вооруженные Силы России за октябрь запустили по Украине около двух тысяч беспилотников — это рекорд, пишет Newsweek со ссылкой на западных военных экспертов.

Эксперты предупредили, что столь масштабные удары могут быть подготовкой к чему-то еще большему. «Прошло довольно много времени с тех пор, как мы в последний раз видели крупный ракетный удар, и меня это тревожит», — заявил научный сотрудник Университета Осло в Норвегии Фабиан Хоффманн.

По его словам, это может быть связано с тем, что Россия копит силы не просто для одного или двух массированных ударов, «а, возможно, даже нескольких, чтобы полностью вывести электросеть Украины из строя за короткий период времени».

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Сидхарт Каушал сообщил, что беспилотники могут использоваться как «следопыты» для наведения.

БПЛА позволят «русским составить карту расположения оборонительных сооружений вокруг Киева и других достаточно хорошо укрепленных городов», утверждает Каушал.

Тема: Военная операция на Украине
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