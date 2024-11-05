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Эксперты предупредили о подорожании новогодних елок

Источник:
«Парламентская газета»
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Новогодние елки подорожают на 10-20% по причине целого ряда факторов, предупредил владелец сети магазинов живых елок Владислав Пухарев.

Особенно ощутимо рост цен скажется на сегменте премиальных импортных пихт. Они растут в Европе — в Дании, Австрии, Польше, Германии и в других странах, в Россию едут «серым импортом», обходными путями, рассказал «Парламентской газете» Пухарев.

«Премиальные импортные деревья в этом году подорожают примерно не менее чем на 20%. Если в прошлом году пихта обходилась примерно в восемь тысяч рублей за метр, то в этом будет уже ориентировочно от десяти тысяч», — отметил он.

Российские елки и сосны в цене тоже вырастут — примерно на 10%. Тут работает целый комплекс факторов: от общей инфляционной динамики до подорожания топлива, складских помещений и роста зарплат в питомниках и у заготовителей.

«Если в прошлом году метровое дерево обходилось в среднем в тысячу рублей, то в этом — уже в 1200 — 1500 рублей. Деревья наиболее ходового размера — от полутора до двух метров — соответственно, будут стоить в пределах 2000—2500 рублей», — считает Пухов.

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Экономика #Торговля
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