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Air France отменила рейсы из‑за светящегося объекта в небе

Источник:
France-Presse
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Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе, заявили в компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления», — сообщили агентству France-Presse в компании.

В Air France отметили, что это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана.

Авиакомпания уведомила, что маршруты некоторых рейсов были изменены, а несколько самолетов вернулись обратно в пункты отправления.

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ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?