Авиакомпания Air France
приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили
светящийся объект в небе, заявили в компании.
«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления», — сообщили агентству France-Presse в компании.
В Air France отметили, что это решение последовало после
того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе
Судана.
Авиакомпания уведомила, что маршруты некоторых рейсов были
изменены, а несколько самолетов вернулись обратно в пункты отправления.