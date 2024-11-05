Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе, заявили в компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления», — сообщили агентству France-Presse в компании.

В Air France отметили, что это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана.

Авиакомпания уведомила, что маршруты некоторых рейсов были изменены, а несколько самолетов вернулись обратно в пункты отправления.