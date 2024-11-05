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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив проявляемый ими в ходе СВО профессионализм, мужество и героизм .

«Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны», — сказал Белоусов.

И сегодня, по его словам, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, «следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг»

Министр обороны отметил, воины-разведчики, находясь в экстремальных условиях и часто рискуя жизнью, своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, а также добывали сведения, «необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства».

Тема: Военная операция на Украине
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