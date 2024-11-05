Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив проявляемый ими в ходе СВО профессионализм, мужество и героизм .
«Многолетняя летопись военной разведки включает сотни
успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной
безопасности страны», — сказал Белоусов.
И сегодня, по его словам, в ходе специальной военной
операции, военные разведчики, «следуя славным традициям предшественников,
демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют
свой воинский долг»
Министр обороны отметил, воины-разведчики, находясь в
экстремальных условиях и часто рискуя жизнью, своевременно выявляли и
предотвращали различные угрозы, а также добывали сведения, «необходимые для
принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства».