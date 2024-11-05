Россия оказалась на последнем месте по безработице в G20

Россия осталась страной с самой низкой безработицей среди членов «Большой двадцатки», следует из данных национальных статслужб.

Уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%, сообщил Росстат. Такая же доля безработного населения в Японии, где за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта, подсчитало РИА Новости.

Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8%. А вот в Мексике число безработных выросла — их доля увеличилась до 2,9% в сентябре с июньских 2,8%, хотя это по-прежнему один из самых низких показателей среди крупнейших экономик.

В остальных странах «Большой двадцатки» доля безработного населения составляет более 3%, при этом лишь в одной она двузначная — по последним доступным данным, в Южной Африке показатель уже четвертый год не опускается ниже 30% .