Госдеп заявил о переброске в Курскую область 10 тыс. бойцов КНДР

Порядка 10 тысяч бойцов Корейской народной армии якобы разместились в Курской области, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы теперь считаем, что 10 тысяч [военнослужащих] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — цитирует ТАСС Миллера.

Он уточнил, что находится в курсе публикаций об участии военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, но пока не может подтвердить их достоверность.

«Тем не менее, как мы говорили, они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил. А если это произойдет, они станут законными военными целями», — заявил представитель Госдепа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва привержена развитию отношений с Пхеньяном во всех областях и это не должно никого ни пугать, ни заботить.