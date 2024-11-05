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Госдеп заявил о переброске в Курскую область 10 тыс. бойцов КНДР

Источник:
ТАСС
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Порядка 10 тысяч бойцов Корейской народной армии якобы разместились в Курской области, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы теперь считаем, что 10 тысяч [военнослужащих] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — цитирует ТАСС Миллера.

Он уточнил, что находится в курсе публикаций об участии военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, но пока не может подтвердить их достоверность.

«Тем не менее, как мы говорили, они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил. А если это произойдет, они станут законными военными целями», — заявил представитель Госдепа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва привержена развитию отношений с Пхеньяном во всех областях и это не должно никого ни пугать, ни заботить.

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Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?