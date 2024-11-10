Сидячая работа оказалась критически опасной для потенции

Неправильная осанка при долгом сидении оказывает негативное
влияние на половые органы мужчин, предупредил доктор, специалист по мужскому
здоровью Джефф Фостер.
Сутулость ослабляет основные мышцы, связанные с мышцами
тазового дна, которые становятся «более жесткими и слабыми» в результате
повышенного давления, рассказал доктор в интервью изданию Metro.co.uk.
«Что касается вашего пениса, то наличие жестких мышц
тазового дна может означать, что эти мышцы уже не так сильны, что, в свою
очередь, может снизить выносливость в сексе (ослабить эрекцию) и даже ослабить
эякуляцию. Оргазм может быть в целом слабее», — пояснил Фостер.
По его словам, исследования говорят, что плохая осанка может
снизить уровень энергии и вызвать чувство усталости. «Это, в свою очередь,
может снизить уровень сексуального возбуждения и ослабить эрекцию», — добавил
доктор.
Он посоветовал, как принять правильную осанку. Экран компьютера
должен находиться на уровне глаз, ноги ровно стоять на полу, а предплечья удобно лежать на столе.