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Сидячая работа оказалась критически опасной для потенции

Источник:
Metro.co.uk
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Неправильная осанка при долгом сидении оказывает негативное влияние на половые органы мужчин, предупредил доктор, специалист по мужскому здоровью Джефф Фостер.

Сутулость ослабляет основные мышцы, связанные с мышцами тазового дна, которые становятся «более жесткими и слабыми» в результате повышенного давления, рассказал доктор в интервью изданию Metro.co.uk.

«Что касается вашего пениса, то наличие жестких мышц тазового дна может означать, что эти мышцы уже не так сильны, что, в свою очередь, может снизить выносливость в сексе (ослабить эрекцию) и даже ослабить эякуляцию. Оргазм может быть в целом слабее», — пояснил Фостер.

По его словам, исследования говорят, что плохая осанка может снизить уровень энергии и вызвать чувство усталости. «Это, в свою очередь, может снизить уровень сексуального возбуждения и ослабить эрекцию», — добавил доктор.

Он посоветовал, как принять правильную осанку. Экран компьютера должен находиться на уровне глаз, ноги ровно стоять на полу,  а предплечья удобно лежать на столе.

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Жизнь #Здоровье
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