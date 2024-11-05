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Как с помощью лайфхака выбрать вкусный лимон

Источник:
Sibnet.ru
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Вкусный лимон в магазине выбрать непросто, несмотря на множество сортов, внешне эти фрукты мало чем отличаются. Самый характерный признак — толщина кожуры, но на вкус она влияет минимально.

Для определения вкусного лимона есть простой лайфхак — по отдельности взвесить лимоны примерно одинакового размера на магазинных весах. Дело в том, что качество лимона напрямую зависит от его сочности — чем она выше, тем лимон вкуснее.

Более сочный лимон при сопоставимых размерах будет весить больше. Таким методом можно выбрать самые вкусные цитрусовые на прилавке. Главный минус — потребуется взвешивать каждый лимон индивидуально.

Есть еще один важный признак вкусного лимона — ярко выраженный цитрусовый аромат, возникающий при легком нажатии на кожуру. Если запах выражен слабо, покупать такие цитрусовые не стоит, они будут суховаты.

Основными странами-экспортерами лимонов в Россию являются Аргентина, Южная Африка и Турция, в меньшем объеме — Марокко и Китай. Самый популярный сорт лимонов на прилавках российских магазинов — Eureka.

Этот сорт характерен плодами средней величины продолговатой формы с небольшим числом семян, окраской от светло-желтого до насыщенного желтого цвета. У таких лимонов кожура средней толщины, вкус при этом очень кислый.

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