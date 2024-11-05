«Госуслуги» запустили сервис для переезда в другой регион

Заработал новый сервис на портале «Госуслуг» под названием «Жизненная ситуация», он поможет с переездом в другой регион, сообщает пресс-служба правительства РФ.

С помощью сервиса можно подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты, встать на учет в военкомате.

Переезд обычно связан с оформлением большого количества документов — от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. Сервис «Жизненная ситуация» поможет людям оформить их проще и быстрей.

Также в рамках сервиса для переезда в другой регион представлена справочная информация о том, как обеспечить комфортный переезд людям с особенностями здоровья, подобрать транспортную компанию для перевоза вещей, перевезти домашних животных.

Ожидается, что в 2025 году благодаря новому сервису после переезда в другой регион в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов — с 20 до 10 дней. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится — вместо восьми их станет четыре.

На данный момент на портале «Госуслуг» запущено 16 федеральных «жизненных ситуаций», которые представляют собой модели наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди.