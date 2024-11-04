Рассчитаны размеры пособия по беременности в 2025 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей, сообщила сенатор Ольга Епифанова.

Такая выплата полагается при одноплодной беременности, также россиянки смогут рассчитывать на отпуск сроком до 140 дней. При осложненных родах размер пособия составит 885 тысяч рублей, а отпуск будет 156 дней.

При многоплодной беременности — 1,1 миллиона рублей и 194 дня отпуска. Для получения пособия нужно оформить листок нетрудоспособности, за ним следует обратиться на 30-й неделе беременности. После этого декрет оформляется у работодателя.

Максимальный размер пособия рассчитывают исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде. При расчете пособия учитывается заработок женщины за два предыдущих календарных года.

Минимальное пособие по беременности и родам, которое зависит от МРОТ, составит при одноплодной беременности 103 285 рублей, при осложненных родах — 115 089 рублей и при многоплодной беременности — 143 123 рубля.