НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рассчитаны размеры пособия по беременности в 2025 году

Источник:
РИА Новости
199 0

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей, сообщила сенатор Ольга Епифанова.

Такая выплата полагается при одноплодной беременности, также россиянки смогут рассчитывать на отпуск сроком до 140 дней. При осложненных родах размер пособия составит 885 тысяч рублей, а отпуск будет 156 дней.

При многоплодной беременности — 1,1 миллиона рублей и 194 дня отпуска. Для получения пособия нужно оформить листок нетрудоспособности, за ним следует обратиться на 30-й неделе беременности. После этого декрет оформляется у работодателя.

Максимальный размер пособия рассчитывают исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде. При расчете пособия учитывается заработок женщины за два предыдущих календарных года.

Минимальное пособие по беременности и родам, которое зависит от МРОТ, составит при одноплодной беременности 103 285 рублей, при осложненных родах — 115 089 рублей и при многоплодной беременности — 143 123 рубля.

Еще по теме
На чем можно сэкономить при оплате через «Госуслуги»
Банк России зафиксировал кредитный перегрев
Установлен энергетический лимит для майнеров
Пенсии вырастут у ряда категорий пенсионеров
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Агафья Лыкова попросила помощи с заготовкой сена для коз
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?