Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей ушли в отставку

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение, в котором рассказал о переходе на новую работу.

«Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять»,— сказал Егоров, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил в своем телеграм-канале, что уходит в отставку. «Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу»,— написал он.

Голубев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области в 2010 году. В 2015 году чиновник, набрав на выборах 78,21% голосов, был избран губернатором региона.