Обнаружены останки гигантской «птицы ужаса»

Международный коллектив палеонтологов обнаружил кости потенциально самой крупной в истории «птицы ужаса». Находка была сделана территории Колумбии, сообщает пресс-служба Университета Джона Хопкинса.

«Птица ужаса» жила около 12 миллионов лет назад, во время миоценовой эпохи. На ее голени нашлись следов зубов, предположительно их оставил древний кайман. Скорее всего, птица погибла в результате этого ранения.

Палеонтологи называют «птицами ужаса» хищных пернатых из семейства Phorusrhacidae, которые появились на территории современной Южной и Северной Америки около 43 миллионов лет назад. Они достигали высоты в три метра и массы в 350 килограммов.

Размеры «птиц ужаса» в сравнении с человеком Фото : Shepherdfan

Новый вид «птицы ужаса» еще крупнее — они могли достигать высоты в 3,6 метра. Это делает этих существ самыми крупными хищниками Нового Света в доисторические эпохи. Однако для уточнения облика пернатого гиганта исследователям нужно будет найти новые останки.