НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружены останки гигантской «птицы ужаса»

Источник:
Sibnet.ru
275 0

Международный коллектив палеонтологов обнаружил кости потенциально самой крупной в истории «птицы ужаса». Находка была сделана территории Колумбии, сообщает пресс-служба Университета Джона Хопкинса.

«Птица ужаса» жила около 12 миллионов лет назад, во время миоценовой эпохи. На ее голени нашлись следов зубов, предположительно их оставил древний кайман. Скорее всего, птица погибла в результате этого ранения.

Палеонтологи называют «птицами ужаса» хищных пернатых из семейства Phorusrhacidae, которые появились на территории современной Южной и Северной Америки около 43 миллионов лет назад. Они достигали высоты в три метра и массы в 350 килограммов.

Размеры «птиц ужаса» в сравнении с человеком
Размеры «птиц ужаса» в сравнении с человеком
Фото: Shepherdfan

Новый вид «птицы ужаса» еще крупнее — они могли достигать высоты в 3,6 метра. Это делает этих существ самыми крупными хищниками Нового Света в доисторические эпохи. Однако для уточнения облика пернатого гиганта исследователям нужно будет найти новые останки.

Еще по теме
Найдена связь между гневом и алкогольной зависимостью
Расшифрована ведущая к Ноеву ковчегу карта
Калькулятор смерти начали использовать в больницах
Ученые предложили новую теорию возникновения поцелуев
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Агафья Лыкова попросила помощи с заготовкой сена для коз
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?