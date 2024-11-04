Игра «Смута» получила революционное обновление

Игра «Смута» получила «по-настоящему знаковое» обновление 2.0.0, сообщается в официальном блоге студии «Сайберия Нова».

Разработчики улучшили графику и оптимизацию, капитально переработана боевая система, теперь для победы надо противником нельзя обойтись простой тактикой на высокой сложности, а сами схватки стали быстрее. Также проведена глубокая переработка акта «Пролог».

Был доработан геймплей. Скорректирована дистанция атаки, перенастроены бои с животными. Реалистичнее стала работа с дистанционным оружием. Перемещаться герою стало гораздо удобнее, миссии в режиме скрытного перемещения игроков доработали.

«В новом релизе 4 ноября мы уделили внимание сюжетам квестов: убрали лишнее и занудное. Событийный ряд станет теперь более логичным. Улучшения затронули и диалоги, включая корректуру субтитров», — отметили разработчики.

Также уточняется, что в версии игры 2.0.0 реализована новая система сохранений. Она поддерживает сохранения, созданные в предыдущих версиях игры, но только начиная с версии 1.0.10, так как в игру за это время было внесено слишком много изменений.