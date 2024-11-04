Telegram получит новые функции для мини-приложений

Мессенджер Telegram получит десять новых функций для мини-приложений, сообщил основатель платформы Павел Дуров.

Так, в Telegram появится полноэкранный режим для мини-приложений, а также возможность добавления платных подписок. Теперь можно будет добавлять иконки мини-приложений на рабочий стол и монетизировать рекламу.

Появятся функции сбора данных об ориентации устройства, доступа к статусу Emoji и геолокации с разрешения пользователя, отправки подарков и обмена медиафайлами. Также добавят функцию расширенного лимита обмена сообщениями.

Telegram Mini Apps — это мини-приложения внутри мессенджера Telegram, которые работают как полноценные веб-сервисы, но не требуют установки на телефон. Они могут быть любыми — от игр до онлайн-магазинов и образовательных платформ.

Отмечается, что обновление позволит бизнесу создавать более сложные и функциональные сервисы внутри мессенджера, не теряя при этом главного преимущества Mini Apps — простоты использования.