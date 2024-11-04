Путин выразил уверенность в «зачистке» Курской области

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные «зачистят» оккупированные украинской армией территории Курской области.

Глава государства сказал об этом в разговоре с представителями молодежных организаций на Красной площади после того, как возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в День народного единства.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы»,— сказал президент, обращаясь к активистам из военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в первые дни им удалось продвинуться на насколько десятков километров. В начале сентября из приграничных районов было эвакуировано более 150 тысяч жителей.