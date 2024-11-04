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Путин выразил уверенность в «зачистке» Курской области

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные «зачистят» оккупированные украинской армией территории Курской области.

Глава государства сказал об этом в разговоре с представителями молодежных организаций на Красной площади после того, как возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в День народного единства.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы»,— сказал президент, обращаясь к активистам из военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в первые дни им удалось продвинуться на насколько десятков километров. В начале сентября из приграничных районов было эвакуировано более 150 тысяч жителей.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?