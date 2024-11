Найдена связь между гневом и алкогольной зависимостью

Проблемы с регулированием гнева могут усиливать зависимость от спиртного и табака, выяснили американские ученые из Университета Иллинойса.

В отличие от других негативных эмоций, таких как страх или беспокойство, которые часто мотивируют людей избегать негативных ситуаций, гнев связан с желанием приблизиться или противостоять источнику фрустрации.

Исследователи проанализировали данные Национального эпидемиологического исследования по алкоголю и связанным с ним состояниям. Участников спрашивали об употреблении ими в течение жизни таких веществ, как алкоголь, табак, каннабис, стимуляторы и опиоиды.

Кроме этого, им задавали вопрос, испытывали ли они значительный гнев, который мешал их повседневной жизни. Количество респондентов превысило 28 тысяч. Оказалось, что гнев напрямую связан с употреблением психоактивных веществ.

Чаще всего он сочетался с употреблением легальных алкоголя и табака, говорится в статье ученых, опубликованной научным журналом The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

Согласно полученным данным, люди, испытывающие гнев, подвержены более высокому риску развития проблемных моделей употребления алкоголя и табака веществ, помимо случайного или рекреационного использования.