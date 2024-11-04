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Объявлен победитель президентских выборов в Молдавии

Источник:
Sibnet.ru
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Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, набрав 55,33% голосов.

При этом у кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,67%. Данные опубликованы Центральная избирательная комиссия страны после обработки 100% бюллетеней.

Партия социалистов Молдавии отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив Санду нелегитимным президентом. По словам социалистов, ее «признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа».

Примечательно, что Стояногло после обработки 100% в протоколов с избирательных участков в Молдавии побеждал на выборах с 51,19% голосов. Однако за Санду проголосовала зарубежная диаспора, что позволило ей обойти оппозиционного кандидата.

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Политика #Мир
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