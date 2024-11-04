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Тихонова «воскресят» ради новой роли Штирлица

Источник:
ТАСС
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Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Фото: © кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Первый канал снимет новый проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

При этом образ актера Вячеслава Тихонова из фильма «Семнадцать мгновений весны» будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта, уточнил Эрнст на сессии «Будущее технологий» международного симпозиума «Создавая будущее».

Канал купил права практически на все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева (Штирлица). Сначала планировалось найти нового актера, для этого в течение года велся кастинг.

«Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее», — сказал Эрнст, добавив, что сейчас телеканал ведет переговоры с дочерью артиста для того, чтобы начать съемки.

По его словам, лучше Тихонова с ролью Штирлица никто не справится, а успешность использования искусственного интеллекта в воссоздании легендарного актера предстоит оценить зрителю.

Вячеслав Тихонов сыграл разведчика Максима Исаева в 12-серийном телефильме «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова в 1973 году, эта роль принесла ему всесоюзную популярность. В 2009 году актер умер.

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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?