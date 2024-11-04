Справку участника СВО выдадут через «Госуслуги»

Российские военнослужащие и добровольцы теперь могут получить справку о подтверждении статуса участника СВО в электронном виде, сообщает Минобороны РФ.

Справки уже доступны на портале «Госуслуг» с 1 ноября, отмечается в сообщении. Изменения внесены по инициативе министра обороны России Андрея Белоусова. Кроме того, с 1 ноября 2024 года введен единый документ, подтверждающий статус участника СВО.

При этом справку единого образца в бумажном или электронном виде смогут получить и подтвердившие факт родства члены семьи участников СВО. Такая мера необходима на случай, когда военнослужащий продолжает выполнять боевые задачи.

После получения такой справки участник СВО или родственники смогут представлять данный документ для оформления всех мер социальной поддержки федерального и регионального уровня.