WhatsApp получил функцию быстрой организации чатов

Мессенджер WhatsApp получил функцию пользовательских списков чатов, которые могут помочь быстро найти нужные диалоги и упорядочить переписку, сообщается в блоге разработчиков.

Функция быстрой организации чатов предназначена для тех, кому трудно найти необходимый диалог. Теперь пользователи смогут создавать списки с названиями «Работа», «Семья» и любые другие, они будут отображаться рядом с фильтрами «Все», «Группы» и «Непрочитанное».

Для создания списка нужно нажать на значок «+» в строке фильтров, после чего ввести название и выбрать, какие чаты необходимо добавить в новый список, который можно будет найти в верхней части экрана.

Разрешается добавить как индивидуальные чаты, так и групповые. При наличии нескольких списков строку можно прокрутить горизонтально.