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Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой по итогам игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает прессслужба лиги.

«Вашингтон» на этой неделе провел четыре матча, в которых одержал три победы и потерпел одно поражение. Овечкин набирал очки в каждом из них — всего на счету россиянина 9 баллов (5+4).

Также по итогам этой недели в активе Овечкина стало 860 шайб за карьеру в НХЛ. В результате российский форвард сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 34 голов.

В турнирной таблице «Вашингтон» занимает четвертую строчку в Восточной конференции. В активе столичной команды 16 очков после 11 сыгранных матчей.

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Спорт #Хоккей
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Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?