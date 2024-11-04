Расшифрована ведущая к Ноеву ковчегу карта

Британские исследователи расшифровали древнейшую карту на глиняной табличке Imago Mundi, возраст которой составляет около 3 тысяч лет. По мнению исследователей, она указывает на местонахождение Ноева ковчега.

Табличку обнаружили неподалеку от города Абу-Хабба еще в 1882 году, она была датирована приблизительно VI веком до нашей эры. На карте нарисованы моря, реки и горы и главный город древнего Междуречья — Вавилон.

При этом некоторые надписи можно интерпретировать через библейскую историю о великом потопе и спасении человечества в ковчеге. Искать его следует на территории Ирана в районе некоей горы, следует из таблички.

Историки изучили окрестности горы Тахте Солейман. Там удалось обнаружить остатки древней древесины. Однако данная гора стоит на территории, никогда не входившей в состав древнего Урарту.

В Библии Ной пристал к «тому месту, которое первым показалось из-под воды». Этому критерию формально соответствует только гора Арарат. Однако в Писании нет точного указания на место остановки ковчега.

В конце 1950-х в окрестностях горы обнаружили след в форме большого корабля. В конце 2021 года при проведении 3D-сканирования описанного участка была обнаружена конструкция, по очертаниям напоминавшая большой корабль. Однако в итоге раскопки так и не были начаты.