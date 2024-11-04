Новый вирус распространился в детских садах и школах

Массовые случаи заболевания детей в детских садах и школах вирусом Коксаки зафиксированы в России.
«О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае», — пишет телеграм-канал SHOT.
Родители заболевших детей предполагают, что новый вирус в учебных учреждениях мог распространиться из-за туристов, отдыхавших в Турции.
Вирусы Коксаки хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и являются одной из основных причин возникновения асептического менингита.
Инфекция может передаваться через загрязненные продукты, предметы быта, воду и воздушно-капельным путем. Чаще всего заражению подвержены дети в возрасте до десяти лет.