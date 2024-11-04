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Новый вирус распространился в детских садах и школах

Источник:
Sibnet.ru
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Массовые случаи заболевания детей в детских садах и школах вирусом Коксаки зафиксированы в России.

«О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае», — пишет телеграм-канал SHOT.

Родители заболевших детей предполагают, что новый вирус в учебных учреждениях мог распространиться из-за туристов, отдыхавших в Турции.

Вирусы Коксаки хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и являются одной из основных причин возникновения асептического менингита.

Инфекция может передаваться через загрязненные продукты, предметы быта, воду и воздушно-капельным путем. Чаще всего заражению подвержены дети в возрасте до десяти лет.

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Жизнь #Здоровье
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