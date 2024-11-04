Тайвань прекратил поставки станков в Россию

Власти Тайваня «обнулили» количество экспортируемых в Россию станков после введения мер экспортного контроля.

Минэкономики Тайваня на своем официальном сайте пообещало, что продолжит корректировать меры экспортного контроля и содействовать производителям, чтобы контролировать конечный поток поставок продукции

Так, в 15 раз был увеличен штраф за первичное нарушение санкций против Москвы — теперь он составляет 31,3 тысячи долларов. Экспортеров обязали указывать конечного получателя, чтобы подтвердить, что станки не будут попадать в Россию через третьи страны

Тайвань ужесточил ограничения по экспорту станков в Россию и Белоруссию с 8 марта этого года. Страна запретила ввоз 77 наименований станков, в том числе электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.