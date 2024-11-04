НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Посол Британии рассказал об освобождении Югославии украинцами

Источник:
РИА Новости
474 2

Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон написал в блоге МИД, что освобождавший Югославию 3-й Украинский фронт Красной армии был на 70% «украинским» по составу.

Текст появился после того, в Сербии 20 октября прошло празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне с участием российской делегации и посольств России и Белоруссии.

При этом вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг заявление посла Великобритании о том, что Югославию во время Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда», — сказал Вулин, напомнив, что сербы никогда не выясняли, какой нации принадлежали британские пилоты, бомбившие Сербию в 1999 году.

Посольство России заявило, что британский посол в Сербии «намеренно» попытался принизить роль советских воинов-освободителей в освобождении Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду.

Еще по теме
Объявлен победитель президентских выборов в Молдавии
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди
Лавров пригрозил Украине сокращением территорий
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Агафья Лыкова попросила помощи с заготовкой сена для коз
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Объявлен победитель президентских выборов в Молдавии
Города-призраки появятся на Украине
Российские войска взяли Вишневое в ДНР
Le Figaro констатировала скорый разгром Украины
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
46
Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике
38
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
29
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
24
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди