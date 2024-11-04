Посол Британии рассказал об освобождении Югославии украинцами

Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон написал в блоге МИД, что освобождавший Югославию 3-й Украинский фронт Красной армии был на 70% «украинским» по составу.

Текст появился после того, в Сербии 20 октября прошло празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне с участием российской делегации и посольств России и Белоруссии.

При этом вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг заявление посла Великобритании о том, что Югославию во время Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда», — сказал Вулин, напомнив, что сербы никогда не выясняли, какой нации принадлежали британские пилоты, бомбившие Сербию в 1999 году.

Посольство России заявило, что британский посол в Сербии «намеренно» попытался принизить роль советских воинов-освободителей в освобождении Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду.