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Калькулятор смерти начали использовать в больницах

Источник:
Sibnet.ru
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Британские врачи начали использовать «калькулятор смерти» на основе искусственного интеллекта, который предсказывает дату ухода пациентов из жизни.

За основу нейросеть берет результаты электрокардиограмму. Например, во время ЭКГ можно обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи не всегда замечают, пишет издание Daily Mail.

Калькулятор точно определяет риск смерти человека в течение десяти лет после последнего ЭКГ с вероятностью в 78%. Медики отмечают, что с помощью электрокардиограммы можно выявлять людей, находящихся в группе повышенного риска.

Кроме этого, искусственный интеллект способен выявить аритмию и сердечную недостаточность еще до того, как они полностью проявятся, подчеркивают врачи.

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Наука #Наука #Здоровье
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Топ комментариев

Asd10

"Весь мир, который с ними", видимо хочет ещё пожить. Это щеневмэрликам по фик на всё.

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать

pepelmetal

Рапанчики в Крыму отменяются)?