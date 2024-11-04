Калькулятор смерти начали использовать в больницах

Британские врачи начали использовать «калькулятор смерти» на основе искусственного интеллекта, который предсказывает дату ухода пациентов из жизни.

За основу нейросеть берет результаты электрокардиограмму. Например, во время ЭКГ можно обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи не всегда замечают, пишет издание Daily Mail.

Калькулятор точно определяет риск смерти человека в течение десяти лет после последнего ЭКГ с вероятностью в 78%. Медики отмечают, что с помощью электрокардиограммы можно выявлять людей, находящихся в группе повышенного риска.

Кроме этого, искусственный интеллект способен выявить аритмию и сердечную недостаточность еще до того, как они полностью проявятся, подчеркивают врачи.